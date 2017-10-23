"Deltada kaçak avcılık yapanın ümüğünü sıkarız"

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Kızılırmak Deltası'nda kaçak avcılıkla mücadelede büyük uğraş verildiğini belirterek, "Aldığımız önlemlere rağmen halen kaçak avcılık olursa yapanın da ümüğünü sıkarız." dedi.

Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği ve Büyükşehir Belediyesince deltanın tanıtımı için düzenlenen fotosafarinin jüri üyeleri, 320 fotoğraf arasından dereceye girenleri belirlemek için toplandı.

Büyükşehir Belediyesinde yapılan toplantıda 78 fotoğrafçının çalışmaları tek tek değerlendirildi.

Toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, deltada yaban hayatını, doğal varlıkları ve peyzaj güzelliklerini fotoğraflarla ölümsüzleştirmek istediklerini ifade ederek, "Kuş cennetinin doğal, estetik ve biyolojik çeşitliliklerinin farklı bir bakış açısı ile ortaya konması için fotosafari düzenledik. Türkiye'nin 15 ilinden 118 fotoğrafçı yarışmaya katıldı ve bunların 78'i 320 fotoğraf gönderdi. Bunların arasından en iyilerini seçerek dereceye girenlere para ödülü vereceğiz. Ayrıca bu fotoğrafları deltanın tanıtımı için Türkiye'nin dört bir yanında açacağımız sergilerde kullanacağız." diye konuştu.

- "Onları affedemiyorum"

Yılmaz, Kızılırmak Deltası'nda kaçak avcılığa karşı üç kurumun büyük uğraş verdiğini vurgulayarak, jandarma ekiplerinin 24 saat bölgede nöbet tuttuğunu aktardı. Deltadaki avcı kulüplerinin kulübesini yıktıklarını ve kaçak avlanmanın önüne geçtiklerini kaydeden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Deltadaki gecekondu ile mücadele ettik. Orada 300'e yakın villa vardı. Yani deltanın içine villa kent yapmışlar, asla affedemiyorum onları. Bu kenti oradan kaldırdık. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin UNESCO'nun dünya mirası içine girmesi için mücadele ettik ve geçici listeye girdik. Şimdi asıl listeye girmesi için çalışıyoruz. Bu kadar büyük uğraş verdiğimiz yerde kaçak avcılığa izin vermeyiz. Zaten jandarma orada görevini yapıyor, aldığımız önlemlere rağmen halen kaçak avcılık olursa yapanın da ümüğünü sıkarız."