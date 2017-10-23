Gaziantep'te Suriyeli iş adamının parasının gasbedilmesi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Suriyeli iş adamının 43 bin avrosunu gasbettikleri öne sürülen 5 zanlıdan 2'si, Kayseri'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ayakkabı imalatçısı Ahmed Şavak'ın parasının gasbedilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında olay yeri çevresindeki kamera kayıtlarını inceledi.

Zanlıların kaçtığı otomobili tespit eden ekipler, şüphelilerin otoparkta başka bir araçtan söktükleri plakayı kendi araçlarına taktıklarını ve Kayseri'ye gittiklerini belirledi.

Takibe alınan Hülya K. (27) ile Ali Ş. (62) polis ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'e getirilen ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, görüntü alan basın mensuplarına hakaretlerde bulundu.

Bu arada, olayla ilgisi olduğu öne sürülen Haydar Ü. (28), Ö.M. ve B.Y'nin yakalanmasına çalışılıyor.

Gaziantep'te 20 Ekim'de park halindeki otomobilde Şavak'ın 43 bin avrosunu gasbeden 5 kişi kaçmıştı.

