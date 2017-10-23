Kartepe'nin "50 yıllık hayali" gerçek oluyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, "50 yıllık hayal" olarak nitelendirilen ve çok sayıda ağaç türüne sahip ormanların üzerinden İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleyerek Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşılmasını sağlayacak teleferik projesi için sözleşme imzalandı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, belediyede düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, yaklaşık 50 yıldır Kartepe'nin hayali olan teleferiğin hayata geçmesinden dolayı tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.

Kartepe'nin henüz ilçe olmadan, hatta Kartepe adını almadığı zamanlardan beri beldeler ve köylerin, hatta bütün Kocaeli'nin bir teleferik hayali olduğunu belirten Üzülmez, şunları kaydetti:

"Her seçim gündeme geliyordu ama geçen seçimlerde biz bunun vaadini vermiştik. Bunu başarabilmek için büyük mücadeleler sarfettik. Araştırmalarımıza göre ihaleyi çok güçlü bir firma aldı. En önemli kısmı; alınması gereken yasal izinler, prosedürler, hem yerel hem de merkezi anlamda uzun sürdü. Ama 3,5 yıllık bir mücadelenin sonunda ihale süreci tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere çok büyük desteği oldu. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım bizzat konuyla ilgilendi. Kendilerine teşekkürü borç biliyorum. Başbakan Yardımcımız Fikri Işık'a, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'na ve bürokratlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

- "Proje tamamlandığında Kartepe daha çok cazibe merkezi olacak"

Büyükşehir Belediyesi'nin, telferiğin kalkacağı ve ineceği yerlerin mülkiyetini bedelsiz olarak kendilerine tahsis etmesinin işlerini kolaylaştırdığını ifade eden Üzülmez, "Projenin ihale süreci tamamlandı. İlgili firma şartları oluşturdu. Bugün sözleşme imzalıyoruz. Daha sonra işin uygulama, inşaat kısmı başlayacak. Firma, 2 ay içinde ilk kazmayı vuracak. İhale şartnamesine göre projenin 2 yıl içinde tamamlanması gerekiyor. Ancak firma olağanüstü şartlar oluşmaması halinde 31 Aralık 2018'de tamamlayabileceklerini belirtti. İşi yapacak firma da bu heyecanı görüyorum. Teleferik, 4,9 kilometrelik kuşbakışı mesafeyi 15 dakikada alacak." diye konuştu.

Üzülmez, teleferiğin Kartepe turizmine önemli katkılar sağlayacağını ve artı turizm potansiyeli oluşturacağını vurgulayarak, "Yılda en az 500 bin kişi bu hizmeti alacak. Bu da yeni bir turist potansiyeli oluşturacak. Teleferiğin hizmete girmesinin, hem yerel, hem ülke genelinde hem de uluslararası olarak katkısı büyük olacak. Zamanı geldiğinde de vatandaşlarımız faydalanacağı günü bekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kartepe'nin sadece kış turizm merkezi olmadığını, 4 mevsim ziyaret edilebileceğine işaret eden Üzülmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kartepe yazın da çok önemli. Yayla turizmi var. Orada milli parkımız var. Büyükşehir Belediyemizin orada çok büyük yatırımları olacak. Yeni otel ve tesisler kurulacak. Farklı yatırımlar olacak. Kartepe'de Sapanca Gölü manzarası var. Marmara Denizi, İzmit Körfezi manzaramız var. Biraz daha zirveye yükseldiğinizde Karadeniz'i görebilen müthiş bir manzarası, bitki örtüsü, yeşili, ormanı var. Tüm bunları içinde barındıran başka bir teleferik dünyada yok. İnşallah proje tamamlandığında Kartepe daha çok cazibe merkezi ve çekim alanı olacak."

Toplantıda, daha sonra Üzülmez ve yüklenici firma VALTER'in Genel Müdürü Murat Ağcabağ sözleşmeyi imzaladı.