Camiden çaldığı parayla otelde kalan kişi yakalandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde cami yapımı için toplanan yardım paralarını çaldığı öne sürülen kişi, kaldığı otelde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Fesleğen Mahallesi'nde inşaatı devam eden Allı Camisi'nden 14 Ekim'de 12 bin liranın çalınmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Depreme dayanıksız olduğu raporu üzerine yıkılarak yeniden yapılan cami içerisindeki kilitli dolaptan paraları çalan kişinin K.E. olduğunun tespit edilmesi üzerine zanlı, İstanbul'da kaldığı otelde camiden çaldığı 7 bin 650 lira para ile yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin kaldığı otel odasında yapılan aramada, değişik markalarda başka illerden çaldığı saatler bulundu. Şüphelinin ayrıca Bursa, Kocaeli, Bilecik ve Malatya'da 7 ayrı camiden hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.