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BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) iş birliğiyle düzenlenen Bursa 3. Uluslararası Blok Mermer Fuarı 25 Ekim'de başlayacak.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, kapalı alanda yapılacak blok mermer fuarında, 12 milyon dolar değerindeki 2 bine yakın ürün sergilenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran, Bursa'yı Türkiye'nin fuarcılık sektöründe önemli bir merkez haline getirmek için çalıştıklarını bildirdi.

Türkiye'nin dünya doğal taş rezervinin yüzde 40'ına sahip olduğunu ifade eden Duran, sektörde bin 500 doğal taş ocağının, fabrika ölçeğinde 2 bin 500'den fazla tesisin, orta ve küçük ölçekli 7 bin 500 atölyenin bulunduğunu kaydetti.

Üretimin tamamına yakınının özel sektör tarafından yapıldığına işaret eden Duran, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin mermer ihracatı 1980'li yıllardan sonra ivme kazandı. 1980'de mermer ihracatımız 15 milyon dolar civarındaydı. Şu anda sadece Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'mızda sergilenen mermerlerin değeri yaklaşık 12 milyon dolar. Bu durum sektördeki gelişimin de en çarpıcı örneği. Blok mermer sektöründe bu yıl sonuna kadar 2 milyar dolarlık ihracatı hedefliyoruz. Sektörün 2023 hedefi ise 7 milyar dolar. Ekonomi Bakanlığımız, BTSO, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve MADSİAD iş birliğiyle başta Çin ve Hindistan olmak üzere 40'ı aşkın ülkeden önemli yabancı yatırımcıları da Bursa'da sektör temsilcilerimizle buluşturacağız. Bu fuarda da geçtiğimiz yıl olduğu gibi sergilenen tüm blok mermerlerin satılmasını bekliyoruz. Fuarın sektörümüzün ihracatına ve rekabetçiliğine güç katmasını temenni ediyorum."

- "50 bin tonluk mermer sergilenecek"

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın sağlam adımlarla her geçen yıl daha da büyüdüğünü bildirdi.

Ersözlü, bu yıl fuara 15 ülkeden 215 firmanın katıldığına dikkati çekerek, "Katılımcı firma olarak yüzde 20'lik bir büyüme var. Şu anda 2 bine yakın blok mermer sergilenecek. Fuar sektörün en ağır fuarı niteliğinde. Fuarımızda sergilenen blok mermerin ağırlığı da 50 bin tonu buluyor." ifadelerini kullandı.

MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu, fuarın 5-6 yıl içerisinde daha büyük kapasiteye ulaşacağını vurguladı.

Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın dünyada ilk olarak Bursa'da düzenlendiğini anımsatan Efendioğlu, "Blok mermer üretiminde İtalya'dan daha iyiyiz. Firmalarımız katma değerli üretim konusunda önemli bir aşama katetti. Bu fuar organizasyonu da sektörümüzün katma değerli üretimi ve ihracatına büyük katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.