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Denizli'deki FETÖ/PDY operasyonu

23 Ekim 2017 Pazartesi, 21:23

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla geçen hafta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 2'si, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17 Ekim'de düzenlendikleri eş zamanlı operasyonda, farklı meslek gruplarından 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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