Kayıp alyansın bir yıllık serüveni

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un İspir ilçesinde bir çocuğun parkta bulduğu alyans, polisin bir yıllık titiz çalışmasıyla tespit edilen sahibine ulaştırılmak üzere bu kişinin kardeşine verildi.

Belediye Parkı'nda bir yıl önce gezerken bir alyans bulan Ziya Paşa Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Zeynep Alpay, yüzüğü sahibine ulaştırılması için İlçe Emniyet Amirliğine teslim etti.

Polisler de yüzüğün kendilerine ulaşmasının ardından söz konusu tarihte İspir Belediye Başkanlığı ile irtibata geçip hopörlerlerden anons yaptırarak alyansın sahibine ulaşmaya çalıştı. Anonslara rağmen yüzüğün sahibini bulamayan polis, araştırmalarını genişletti.

Belediye Evlendirme Dairesindeki arşivleri inceleyen polis ve belediye görevlileri, alyansın üzerindeki isim ve tarihten yola çıkarak yüzüğün Kader Karalı Aktan'a ait olduğunu saptadı.

Aktan'a ulaşmak için araştırmalarını yoğunlaştıran polisin bu süreçte görüştüğü İspir Belediyesinde görevli zabıta memuru Nurcan Çağlayan, Kader Karalı Aktan'ı tanıdığını ve yüzüğü birlikte beğendiklerini söyledi.

Polis, bu tespit üzerine Çağlayan'dan telefon nuramasını aldığı Aktan'ı arayıp durumu iletti.

Alyansı parkta gezerken kaybeden Kader Karalı Aktan ise yüzüğün kendisine ait olduğunu ancak Mersin'de yaşadığını belirterek, alyansın İspir ilçesinde oturan kardeşi Hücum Karalı'ya teslim edilmesini istedi.

Bunun üzerine yüzüğü bulan Zeynep Alpay ve Karalı, İspir Belediye Başkanlığına çağrıldı.

Söz konusu yüzük daha sonra İspir Kaymakam Vekili Hamit Genç ve İspir Belediye Başkanı Osman Çakır'ın huzurunda polislerce Hücum Karalı'ya teslim edildi. Alpay'a ise Çakır tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Kaymakam Vekili Genç de örnek davranışından dolayı Zeynep Alpay'ı tebrik etti.