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Hatay'da 43 kaçak göçmen yakalandı

24 Ekim 2017 Salı, 13:19
Hatay'da 43 kaçak göçmen yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 43 kaçak göçmen yakalandı, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karadurmuşlu Mahallesi'nde uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 23 FP 045 plakalı minibüste, Suriye'den yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 43 kaçak göçmeni yakaladı.

Olayla ilgili araç sürücüsü Y.Ç. (33) gözaltına alındı.

Yakalanan kaçak göçmenlerin, İlçe Jandarma Komutanlığında kayıt işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

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