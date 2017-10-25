3S Kale Holding'den Divriği'ye 5 milyon liralık "meydan" yatırımı

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SİVAS (AA) - 3S Kale Holding tarafından 5 milyon liralık yatırımla Sivas'ın Divriği ilçesinde yaptırılan Cumhuriyet Meydanı açıldı.

Divriğili iş adamı Sadık Özgür'ün kızlarının kurduğu 3S Kale Holding tarafından ilçede, 2 bin 500 metrekaresi yeşil alan olmak üzere 7 bin metrekare alan üzerinde meydan yaptırıldı.

Projesi Mimar Hasan Basri Hamulu ve ekibi tarafından hazırlanan meydanda, oturma alanları, çeşme, Divriği ilçesini anlatan panolar, medeniyet kulesi, Divriğili iş adamı Sadık Özgür'ün kabartma rölyefi, taş üzerine oyulan kilim motifleri ve kapalı alanlar bulunuyor.

Sivas Valisi Davut Gül, meydanın açılışında yaptığı konuşmada, Sadık Özgür'ün başarısının kitap haline getirilecek türden olduğunu belirterek, "Cumhuriyetin ilk sanayicisi olup, bugün Türkiye'nin sayılı firmalarından birini oluşturması çok önemli ama ondan daha önemlisi kendisi gibi memleketini seven, hayırsever evlatlar yetiştirmesi." dedi.

Gül, meydanın yapımında ve açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sadık Özgür'ün kızı ve 3S Kale Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sema Gürün de 3S Kale Holdingin gayrimenkul geliştirme, yapı ve enerji alanlarında yatırım yaptığını söyledi.

Onursal başkanları, babaları hayırsever iş adamı Sadık Özgür’ün yaptığı gibi insanların ve sosyal hayatın gelişimine katkı sağlamak istediklerini dile getiren Gürün, Belediye Başkanı Hakan Gök ile yaptıkları görüşmeler sırasında kent meydanının eksikliğinin gündeme geldiğini anlattı.

Gürün, hem kültür mirasına sahip çıkmak hem şehrin turizmine katkıda bulunmak hem de hemşehrilerine böyle bir meydanı kazandırmayı kendilerine görev bildiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İlçemizin kültürel mimarisini ve tarihi dokusunu yansıtacak şekilde hazırlanmış olan bu projenin, 5 milyon liraya yakın bir yatırımla gerçekleşmesini sağlayarak, bu alanı ilçemize ve hemşehrilerimize kazandırdık. Cumhuriyet Meydanı'nın bir bölümü kadınlarımıza ayrılacak. Yöre kadınlarımız bu alanda ürettikleri el emeği, göz nuru ürün ve eserleri satışa sunacaklar. Böylece kadın gücüyle hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaklar."

Konuşmaların ardından Vali Gül, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Divriği Kaymakamı Tolga Özdemir, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, 3S Kale Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sema Gürün, 3S Kale Holding Yönetim Kurulu üyeleri Sefa Çizer ve Sedakat Özgür ile 3S Kale Holding Genel Müdürü Alp Gürün, kurdele keserek meydanın açılışını yaptı.

Vali Gül, Kaymakam Özdemir ve Belediye Başkanı Gök, 3S yönetim kurulu üyelerine çeşitli hediyeler takdim etti.

Açılışın ardından sanatçı Şevval Sam konser verdi.

- "Meydan bir açık hava müzesi oldu"

3S Kale Holding Genel Müdürü Alp Gürün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesi Sadık Özgür'ün ilçeye okul, hastane gibi birçok yatırım yaptığını belirterek, "Biz de babamızdan, dedemizden böyle görünce hayır işlerinde bulunmak istiyoruz, hayata dokunmayı arzu ediyoruz." dedi.

3S Kale Holdingin 2011 yılında gayrimenkul faaliyetleri üzerine kurulduğunu, 2014 yılında enerji alanında çalışmalara başladığını anlatan Gürün, şöyle devam etti:

"Gayrimenkul ve enerji alanında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Belediye Başkanımız Hakan Gök ile toplantımız oldu. Divriği'de bir hayır çalışması yapmak istediğimizden bahsettik. Bu, ihtiyacı karşılayacak bir çalışma olmalıydı. Şehrin ihtiyaçlarını gözden geçirdik ve gözümüze çarpan en büyük ihtiyaç kent meydanıydı. Burada aslında bir açık hava müzesi var. Divriği'nin kültürel mirasını yansıtan, geçmişini özetleyen, kültürünü anlatan ve aynı zamanda bayramda kutlamaların yapılabileceği, şenliklerin yapılabileceği, insanların da bir araya gelip şölenlerini kutlayabileceği bir alan. Hayırlı, uğurlu olsun."

Gürün, mimar Hasan Basri Hamulu tarafından bu projenin çalışıldığını ve hazır olduğunu öğrendiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Projesi hazır, ruhsatı alınmaya hazırdı. Geçen yıl bu zamanlarda başlayan bir işi bir yıl gibi kısa bir sürede yaptık, bitirdik. Alanda zamanında Divriği'de dokunmuş halı, kilim motifleri var, amfi oturma düzeneği, tören alanı, medeniyet kulemiz var. Kulede burada yaşayan medeniyetlerin, halkların tanımlaması var. Alanda Divriği'nin yetiştirdiği güzide isimlerin tanıtım panosu, Divriği Ulu Cami'nin mimarisi ve planları yer alıyor. Bir kafeteryası var, lavabolar bulunuyor. İnşallah ileride Divriği'yi ziyaret eden turist sayısının çok daha artmasını öngörüyoruz. Belediye Başkanımızın da çalışmaları bu yönde, bir turizm ofisi var. İnşallah layığıyla değerlendirileceğine inanıyorum. İsmi de daha önceden belirlenmişti. Biz de bunu uygun gördük."

- "İnşallah Sivas ve Divriği'de de enerji çalışması yapmak kısmet olur"

Holding olarak gayrimenkul çalışmalarının İstanbul içinde devam ettiğini dile getiren Gürün, "Avcılar ilçesinde bir konut çalışmamız var. Enerji alanında jeotermal üzerine çalışmalarımız var, Aydın, Manisa, Niğde, Aksaray bölgelerinde. İnşallah ileride kısmet olur, Sivas ve Divriği'de de enerji çalışması yapmak mümkün olur." dedi.

- "3 kız kardeş olarak gönüllü görev aldık"

3S Kale Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sema Gürün de meydan projesinin yüklenicisi ve gönüllüsü olduklarını söyledi.

Divriği'nin kültürünü yansıtacak bir meydan oluşturmaya çalıştıklarını belirten Gürün, "Bizim babamız bu topraklarda doğup büyümüş bir kişidir. Demir madenlerinde tornacı çırağı olarak yetişmiş daha sonra İstanbul'a giderek küçük bir atölyede kale kilit fabrikalarını bugünlere getiren, binlerce kişiye istihdam sağlayan girişimci, başarılı bir iş adamıdır. Biz de yaşadığımız topraklarda yapılan böyle güzel bir projede 3S Kale olarak, 3 kız kardeş olarak gönüllü görev aldık. Güzel bir proje olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürün, holdinge 3S Kale isminin veriliş hikayesini anlatırken de şunları kaydetti:

"Babamızın adı da 'S' harfiyle başlıyor. Babamız Sadık, annemiz Sedakat Özgür. Bütün çocuklarına da 'S' harfiyle başlayan isimler bulmuşlar. Sema, Sefa, Sedakat, Sedat. Biz de 3 kız kardeş şirketimizi kurduk. Sevgi, saygı, sorumluluk ve kendi isimlerimizin baş harflerini de düşünerek 3S Kale Holding'i kurduk. Manevi bir miras. 3S de isimlerimizin baş harfidir. Bunun yanı sıra da kendimizi sevgi, saygı, sorumluluk olarak algılıyoruz."

Kız kardeşlerden 3S Kale Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sedakat Özgür de "Halkımızın toplanabileceği, güzel zaman geçirebileceği bir meydan yaratmaya çalıştık. Herkesin emeğiyle çok güzel bir proje ortaya çıktı. Yurt genelinde de inşallah böyle hayırlara vesile olacağız." dedi.