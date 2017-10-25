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SİVAS (AA) - Sivas'ta üniversite öğrencileri, Aşık Veysel'in doğumunun 123. yılı dolayısıyla pasta kesip, ozanın türkülerini seslendirdi.

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu'nda anıldı.

Okulun yöneticileri ve öğrenciler, Aşık Veysel'in doğumunun 123. yılı dolayısıyla pasta kesip, ozanın türkülerini seslendirdi.

Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu, AA muhabirine, ilk kez ozanın doğum gününü kutlamak için program yaptıklarını belirterek, "Bugün 25 Ekim, okulumuzun ismini taşıyan Aşık Veysel'in doğum günü. Barışın, sevginin, hoşgörünün en önemli temsilcilerinden Aşık Veysel'i rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz." dedi.

Öğretim görevlisi Erdoğan Önder de "Bu memleketin taşı toprağı altın olmasa da bu topraklardan fışkıran nice şairler altın gibidir. Sazı, sözü altın gibidir, insanı altın gibidir. Bu altın değerindeki kişilerden biri de Aşık Veysel'dir, altın ozanımız, büyük ozanımız ve memleketimizin en önemli değerlerinden birisidir." diye konuştu.