Kırklareli'de şüpheli ölüm

KIRKLARELİ (AA) - Babaeski ilçesinde bir fırında çalışan işçi iş yerinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 289. Sokaktaki ekmek fırınında işçi olarak çalışan Atilla Çakmak (65), fırına gelen bir kişi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemede Çakmak'ın başından yaralı olduğu tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Çakmak'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.