Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çalınan buzağı otomobil bagajından çıktı

26 Ekim 2017 Perşembe, 19:31
Çalınan buzağı otomobil bagajından çıktı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da jandarmanın hayvan hırsızlarına yönelik yaptığı ve 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, çalınan bir buzağı otomobil bagajında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde nitelikli hırsızlık yaptığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, istihbarat çalışması ile fiziki ve teknik takipler sonucu Aziziye ilçesi Üçköse Mahallesi'nde hırsızlık yapılacağı bilgisini aldı.

Şüphelileri takibe alan ekipler, bu kişilerin kullandığı otomobili Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde çaldıkları hayvanları bıraktıkları bir ahırın önünde terk edilmiş olarak buldu.

Yapılan aramada, aracın bagaj kısmına konulmuş bir buzağı bulan ekipler, şaşkınlık yaşadı.

Ahırı kontrol eden ekipler, kent merkezi ve bazı ilçelerde daha önce meydana gelen hırsızlık olaylarında çalındığı anlaşılan çok sayıda büyükbaş hayvan ele geçirdi.

Araştırmalar sonucu olaylarla ilgisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon sonucu ele geçirilen çalıntı hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER
Eski komisere &quot;FETÖ/PDY&quot; üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis
YEREL

ESKİ KOMİSERE "FETÖ/PDY" ÜYELİĞİNDEN 6 YIL 3 AY HAPİS
Göçerlere terör uyarısı
YEREL

GÖÇERLERE TERÖR UYARISI

Kollarını kaybeden çobana belediye başkanından protez sözü
YEREL

KOLLARINI KAYBEDEN ÇOBANA BELEDİYE BAŞKANINDAN PROTEZ SÖZÜ

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA HAVA SICAKLIĞI
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL

FUTBOL: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Yankesicilik yaptı, 30 dakika sonra yakalandı
YEREL

YANKESİCİLİK YAPTI, 30 DAKİKA SONRA YAKALANDI

Erzurum'da öğrencileri hedef alan sokak satıcılarına operasyon
YEREL

ERZURUM'DA ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALAN SOKAK SATICILARINA OPERASYON
Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA HAVA SICAKLIĞI