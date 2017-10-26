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Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

26 Ekim 2017 Perşembe, 23:18
Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de meyve yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ramazan Küçük (33) idaresindeki 44 DJ 682 plakalı meyve yüklü tır, İkisu-Şiran karayolu, Genek Mahallesi'nde dereye düştü.

Kazada sürücü Küçük, olay yerinde hayatını kaybetti. Küçük'ün cesedi, sıkıştığı araçtan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralanan Şükrü Kaya (38) ise ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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