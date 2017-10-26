Bilecik'te uyuşturucu sattığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

BİLECİK (AA) - Osmaneli ilçesinde 100 gram bonzai ele geçirildi, uyuşturucu sattığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi Ankara Caddesi’ndeki sanayi sitesinde kullanılmayan araçtan şüphelenen vatandaşlar, ihbarda bulundu.
İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçta yaptığı aramada, içime hazır vaziyette 115 adet fişek halinde toplam 100 gram bonzai ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, uyuşturucu madde sattığı iddia edilen T.Ç'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.