Doğum yapan eşini ziyarete gelen katil zanlısı yakalandı

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VAN (AA) - Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde 5 yıl önce bir kişiyi öldüren ve iki kişiyi yaralayan zanlı, doğum yapan eşini ziyarete gelince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Ağustos 2012'de Vali Mithatbey Mahallesi'nde çıkan kavgada Mığdat G'nin silahla öldürülmesi ve M.G. ile N.G'nin yaralanması olayının zanlısı V.T'nin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, zanlının geçen yıl doğum yapan eşini ziyaret için kente geldiğini belirledi.

Ekipler, 22 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda zanlıyı, kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakaladı.

Zanlı V.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.