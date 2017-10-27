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HATAY (AA) - 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneğinin Hatay Şubesi törenle açıldı.



15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Serhat Çağ, Atatürk Caddesi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, amaçlarının 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak olduğunu söyledi.

Dernek üyelerinin çok kısa sürede teşkilatlandıklarını aktaran Çağ, "Bu davaya hizmet etmek yolunda tüm gereksinimleri tamamıyla kusursuz bir şekilde yerine getirdiler. Bundan sonra Allah nasip ederse hizmet zamanı. Bundan sonra sahada olma, 15 Temmuzların, hain işgal girişimlerinin bir daha yaşanmaması için birlik ve beraber olma zamanı." dedi.

Çıktıkları yolun önemli ve kutsal olduğunu, bu yola gönüllerini koyduklarını dile getiren Çağ, "Omuzlarımızdaki sorumluluk fazlasıyla ağır. Şehitlerimizin bize emanet ettikleri bu vatanı şerefimiz ve namusuz pahasına korumamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Törende, Antakya Belediyesi tiyatro grubu tarafından, şair Dursun Ali Erzincanlı'nın, FETÖ darbe girişimi sırasında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir için yazdığı "Otuz kuş" isimli şiiri eşliğinde Halisdemir'in şehit edilişi canlandırıldı.

Açılışa, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, AK Parti İl Başkanı Ahmet Atıç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

