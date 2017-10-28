Kars'taki silahlı ve bıçaklı kavga

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KARS (AA) - Kars'ta kız isteme meselesi nedeniyle çıkan, bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Polis ekiplerince kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan Feridun Ö. ile Cahit Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Feridun Ö, "kasten adam öldürme" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cahit Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Kaleiçi Mahallesi'nde aralarında kız isteme meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen Cahit Ö. ve Feridun Ö. ile Taner M. ve Şener M. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada Cahit Ö, Taner M. ve Şener M. yaralanmıştı.

Taner ve Şener M'nin olayı duyan akrabaları, Feridun Ö'nün Selim ilçesine bağlı Yaylacık köyündeki ot yığınını ateşe vermişti. Otomobiliyle köye gelen Feridun Ö, Muhammet M. ve Tanser M'nin silahla açtığı ateş sonucu yaralanmıştı.

Bu sırada Feridun Ö. idaresindeki otomobil, Muhammet ve Tanser M. ile Bingüzel M'ye çarpmıştı. Kazada Bingüzel M. olay yerinde ölmüş, Muhammet ve Tanser M. yaralanmıştı.