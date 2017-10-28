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Milli Savunma Bakanı Canikli Giresun'da

28 Ekim 2017 Cumartesi, 13:28

GİRESUN (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Tirebolu İlçe Başkanı Kemal Koç'un cenaze törenine katıldı.

Kanser nedeniyle tedavi gördüğü Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 gün önce hayatını kaybeden Koç için Giresun'un Tirebolu ilçesi Cintaşı Mahallesi'ndeki camide tören düzenlendi.

Törene, Koç'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bakan Canikli, Vali Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun milletvekilleri Sabri Öztürk ve Cemal Öztürk, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, AK Parti İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Canikli, Koç'un ailesine başsağlığı diledi.

Koç'un cenazesi, kılınan namazın ardından Hamam Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

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