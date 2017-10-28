Klasik otomobiller "Cumhuriyet Rallisi"nde start aldı

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SAKARYA (AA) - Nostaljik otomobil tutkunlarını bir araya getiren "Cumhuriyet Rallisi", Sakarya'da start aldı.

Türkiye Klasik Otomobil Kulübü'nün gerçekleştirdiği Klasik Otomobil Türkiye Şampiyonası'nın son ayağı olan "Cumhuriyet Rallisi", 30 aracın katılımıyla Sapanca ilçesinde başladı.

NG Bedesten'de başlayan ve Bolu'da Lotus Otel'de son bulacak etkinlikte dereyece girenlere ödül takdim edilecek.

Türkiye Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Aydın Harezi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Rallisi'nin her yıl 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim rallilerinin sonuncusu olduğunu söyledi.

Etkinliğin Cumhuriyet Rallisi olması ve Dünya Klasik Araçlar Federasyonu (FIVA) A sınıfında olması ve Türkiye Şampiyonası'na en yüksek puanı vermesinden dolayı çok önemli olduğunu belirten Harezi, "Hava şartları başlangıç için harika ama havalar yağışlı gösteriyor, en azından arabaların silecekleri çalışıyor. Onun için bir sorun olacağını tahmin etmiyorum. Yarışmacılarımızın çoğu çok tecrübeli. Herkese mutlu, sağlıklı, kazasız, güzel günler diliyorum." dedi.

Organizasyonda 30 aracın start aldığını ifade eden Harezi, bunların 17'sinin şampiyonluk için yarıştığını aktardı.

Şampiyonun yarın belli olacağı bilgisini veren Harezi, şöyle devam etti:

"Sapanca'dan farklı etaplar geçerek Bolu'ya gideceğiz. Bu etapları yarışmacılarımıza daha önceden söylemiyoruz. Bu sabah dağıtılan kitapçıklarla yarışmacılar nereye gideceklerini görebildi. Burada özel etaplar oluyor. Bu etaplarda alınan puanlar şampiyonu belirliyor. Özel etaplarda hız söz konusu değil, burada pilotun, yardımcı pilotun ve aracın nasıl bir bütün haline geldiğini anlatan hesaplama yöntemleri var. Zarf içinde belirli bir hız veriliyor, o araçta o hızı sabit olarak tutturmanız gerekiyor. Bu araçlar çok eski model ve hız göstergeleri hassas olmadığı için daha önceden hazırlanan tablolara bakarak kronometre ile ince hesaplar yapılıyor ve bu hız tutturulmaya çalışıyor."

Kulüpte 1900'lü yılların başından 1970'lerin sonuna kadar her türlü klasik aracın bulunduğunu anlatan Harezi, bu araçların yaşına göre farklı kategorileri bulunduğunu ve her kategorinin kendi puanlamasının yapıldığını kaydetti.

NG Sapanca Otel Genel Müdürü Tezcan Özdemir ise Türkiye'nin ve Sapanca'nın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu tarz organizasyonları sponsor olarak desteklediklerini belirterek, "Farklı spor branşlarındaki organizasyonla her zaman destek olduk. Cumhuriyet Rallisi'ne böyle özel bir günde destek olduğumuz için mutluyuz." ifadesini kullandı.

Otomobil camlarına Türk bayrakları asan klasik otomobil tutkunları, start verilmesinin ardından Bolu'ya doğru yola çıktı.