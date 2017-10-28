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ADANA (AA) - Adana'da, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Akdeniz Bölge ve Adana İl Başkanlığı binasının açılışı törenle yapıldı.

MİDDER Genel Başkanı Serhat Çağ, Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çağ, 15 Temmuz'un asla unutturulmaması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"15 Temmuz unutulmamalı, unutturulmamalı, unutturmaya çalışanlara inat dik duruşumuzu, milli irademizi savunmaya, Cumhurbaşkanımızın, seçilmiş milletvekillerimizin, devletimizin arkasında durmaya, bu milletin de bu devletin de en çok bu zamanlarda ihtiyacı vardır. Bizler, 15 Temmuz'u unutturmadığımız sürece bu devlet, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimiz sürece de bu millet dik durur. Bizler, tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet düsturuyla hareket ettiğimiz sürece bu millete de devlete de cumhurbaşkanımıza da hiç kimse zarar veremez, emellerini gerçekleştiremez o hain emelleri yürürlüğü koyamaz, bu millete diz çöktüremez."

AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı da Türk milletinin 15 Temmuz'da binlerce yıllık tarihindeki defalarca yaptığı gibi kutsallarını korumak adına canını vermekten çekinmeyeceğini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Bangladeşli Bin Hasan'ın, Kur'an-ı Kerim okumasının ardından dualarla dernek binası açıldı.

Törene 15 Temmuz şehitleri ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Hacı Ali Oruç, şehit düşen polis memuru Yunus Uğur'un babası Ramazan Uğur ile şehit Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine’nin babası Mustafa Mine de katıldı.