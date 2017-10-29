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KARS (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kars, Ardahan, Erzincan, Iğdır, Ağrı ve Tunceli'de düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Kars Valiliğinde Vali Vekili Mehmet Halis Aydın'ın tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle devam etti.

Vali Vekili Aydın ve 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan'ın askeri araçla halkı selamlayıp bayramı kutlamasıyla süren törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Aydın, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin, büyük bir çınarın küllerinden filizlendiğini söyledi.

Ecdadın Kurtuluş Savaşı'nda insanlık tarihinin en haksız işgallerinden birini bertaraf ettiğini ifade eden Aydın, "Memleketin dört bir yanında insanımızın başlattığı kurtuluş mücadelesi destansı bir başarıyla sonuçlanmıştır. Cumhuriyet, evlatlarını savaşlarda şehit vermiş bir milletin azim ve kararlılığının sonucudur, milletin yeniden ayağa kalkışının, şahlanışının, vatandaşlığa geçişinin eseridir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Kafkas Halk Oyunları ekibi ile Halk Eğitim Merkezi ekiplerinin gösteri sunduğu programda, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Tören, öğrenciler ve askeri birliklerin geçit töreniyle sona erdi.

- Ardahan

Ardahan'da Tarihi Kongre binasında Vali Vekili Abdurrezzak Canpolat'ın tebrikleri kabulünün ardından Kongre Caddesi'nde kutlamalar yapıldı.

Canpolat, burada yaptığı açıklamada Cumhuriyet'in 94. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunun yaşadıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bizler millet olarak 94 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıktık. Onu tüm demokratik unsurlarla taçlandırarak, bugüne kadar getirdik. Bundan sonra aynı şekilde koruyarak sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizler binlerce yıldır ortak yaşama kültürünü bu topraklarda oluşturmuş, et ve tırnak gibi kenetlenmiş bir millet olarak, bu milletin kardeşlik hukukunun bozulmasına asla fırsat vermeyeceğiz."



Halk oyunları gösterisi, şiirlerin okunmasıyla devam eden kutlamalar, çeşitli alanlarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle tamamlandı.

Kutlamalara, Canpolat'ın yanı sıra 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Ardahan Belediye Başkanı Vekili İlhan Özgür, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yıkılmaz, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

- Erzincan

Erzincan'da da Vali Ali Arslantaş'ın makamında tebrikleri kabul etmesi sonrası Ordu Caddesi'nde tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı çeşitli marşlar seslendirdi.

Arslantaş, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin ilanının 94. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün halkın iradesinin hakim olduğu, insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle yönetilen güçlü Türkiye’nin doğum günüdür. Bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk ile başlayan kutlu yürüyüşümüzün yıl dönümü. Bugün kederde, sevinçte, acıda ve kıvançta tek yürek olmuş bir milletin kutlu günüdür. Bugün, küllerinden doğan bir milletin diriliş destanının ilk merhalesidir. Cumhuriyet Bayramı, Türk milletinin makus talihini değiştirerek bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin bir göstergesidir."

Öğrencilerin de şiirler okuduğu programda, resmi geçit yapıldı.

Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı'nın geçişiyle sona eren törene, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

- Ağrı

Ağrı'da da Vali Süleyman Elban'ın makamında tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar çerçevesinde, Kültür ve Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası bir konuşma yapan Elban, Cumhuriyet'in zor şartlar altında kurulduğunu hatırlattı.

Düşmanla mücadelelerinin Çanakkale ya da Birinci Dünya Savaşı ile başlamadığını ve bu savaşlarla sona ermediğini anlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Üretmek ve başarılı olmak için şartlar mazeret değil. Şartlar mazeret olsaydı Çanakkale'den ve Kurtuluş Savaşı'ndan daha büyük mazeret yoktu. Cumhuriyeti ve vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize ve bu memleket için emek sarf etmiş tüm büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum, Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhuriyet Bayramı'mızın kutlu olmasını diliyorum."

Programda, Ağrı Dağı Anadolu Lisesi öğrencilerinin oratoryo gösterisinde 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ömer Halis Demir'in canlandırması duygusal anlar yaşattı. Gösterilerin ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, askeri erkan, kurum müdürleri ve öğrenciler ile halk da katıldı.

- Tunceli

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Tunceli'de de coşkuyla kutlandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ve beraberindeki protokol üyelerinin makamında tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar Atatürk Spor Salonu'nda devam etti.

Sonel, buradaki askeri erkanı, öğrencileri ve halkı selamladıktan sonra saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Sonel, zor şartlarda ve büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetin 94. yıl dönümünü kutlamanın gurunu ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin ilelebet yaşayacağını vurgulayan Sonel, törene katılan öğrencilere seslenerek şunları söyledi:

"Sevgili gençler, bu memleketin kıymetini bilelim, birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyelim, çok iyi çalışın, okuyun, kendinizi güçlü kılın, bilgili olun, güzel yerlere gelin ve ailenize, komşularınıza, bu memlekete, aziz milletimize güzel işler yapın. Hangi mesleği yaparsanız yapın, severek yapın, mutlu olarak yapın. Bu ülke bulunduğu coğrafya itibariyle bir yıldız gibi parlamakta ve bu güzel ülkenin hem içinde, hem dışında maalesef hainler olmakta. En son 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık. O yüzden artık ister FETÖ ister PKK ister DEAŞ ister DHKP/C hangi terör örgütü olursa olsun yüce Rabb'im vatanımıza, milletimize, bayrağımıza göz dikenlere fırsat vermesin inşallah."

Konuşmanın ardından Bingöl ve Karadeniz bölgesinden davet edilen halk oyunları ekipleri yöresel oyunlarını sergiledi.

Sonel ve protokolde yanında oturan Cumhuriyetle yaşıt 94 yaşındaki Fatma Kara halk oyunlarına eşlik etti.

Vali Sonel ve protokoldekilerin halay çektiği program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve salondaki geçit töreniyle sona erdi.

- Iğdır

Iğdır'da, Vali Enver Ünlü'nün makamında tebriklerini kabul etmesi sonrası Zübeyde Hanım Bulvarı’nda tören düzenlendi.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Ünlü ve Iğdır Garnizon Komutanı Piyade Albay Taner Güneş, törene katılanların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunduğu törende öğrenciler şiirler okudu.

Kutlama programı, Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından gerçekleştirilen tören geçişiyle bitti.