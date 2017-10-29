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Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

29 Ekim 2017 Pazar, 14:37

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Duman (54) idaresindeki 06 AD 0058 plakalı otomobil, Çankırı-Ilgaz yolu Alpsarı mevkisinde, Şükrü Akdoğan'ın (30) kullandığı 18 DZ 506 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Adnan Sarıkoç (51), Halil Gümüş (43), Neşet Özensoy (68) ve İlhan Erkul (58) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlhan Erkul, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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