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GÜNCELLEME 2 - Antalya'da tur midibüsü şarampole devrildi

29 Ekim 2017 Pazar, 17:51

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde, turistleri taşıyan tur midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu, midibüste bulunan 18 turist yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Konya'ya giden ve içinde 18 turist bulunan Bayram Yetkin idaresindeki 34 JV 4445 plakalı tur midibüsü, Akseki-Manavgat karayolu Geriş Kavşağı'nda şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada turistlerin tamamı yaralanırken, yaralılar Akseki ve Manavgat'taki hastanelere kaldırıldı. Turistlerden 4'ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Bu arada Bao Yang isimli turistin yolda kalbi durdu ve sağlık ekiplerince önce turistin hayatını kaybettiği açıklandı. Daha sonra turistin müdahaleyle tekrar yaşama döndürüldüğü kaydedildi.

Yang'ın kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Çınar, "Nöbetçi hekimin dediğine göre hastaneye geldiğinde kalp durmuş, solunum yokmuş. Yarım saat canlandırma müdahalesi uygulamışlar. Sonra yaralımız hayata döndürülmüş. Şu anda yoğun bakımda. Hayati tehlikesi var, durumu kritik." diye konuştu.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır da Akseki Devlet Hastanesi'nde yatan yaralıları ziyaret etti. Yaralıların kıyafetlerinin ıslak olması nedeniyle yeni giyecekler aldırdı.

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