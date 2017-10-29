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AKSARAY (AA)- AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Cumhuriyet'in 94. yıl dönümünün kutlandığını belirterek, "Ey CHP, her fırsatta Atatürk’ün partisi olduğunuzu söyleyen sizler bugüne kadar bu zihniyetle ülkemizin yararına olan hiçbir işin içerisinde yer almadınız. Buradan aziz milletimiz adına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yol yakınken, aziz milletimizin durduğu yere, istikamete dönün." dedi.

İnceöz, Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aksaray Merkez İlçe 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yaşadığı coğrafyada güçlü olması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin özellikle güneyinde bir terör koridorunun oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.

Türkiye olarak buna hiçbir zaman izin vermeyeceklerini anlatan İnceöz, "Güneyimizde oluşturulmaya çalışılan terör koridoruyla adeta Türkiye kıstırılmaya, dizginlenmeye, terbiye edilmeye, diz çöktürülmeye çalışılmaktadır. Bu ne yazık ki hem içeriden hem de dışarıdan yapılmaya çalışılıyor." diye konuştu.

- "Milli bir duruş sergilemeyen ana muhalefetin tutumu gerçekten içler acısıdır"

CHP'nin kendi varlığını idame etmekten başka bir gayesinin olmadığı vurgulayan İnceöz, şunları söyledi:

"Ana muhalefet, milli ve yerli bir duruş sergilemekten uzak durduğu bugün, terör örgütleriyle, teröristlerle kol kola gezinmekte, terör örgütü üyelerinin mecliste ve her platformda haklarını savunmaktadır. Onlarla sözde adalet yürüyüşlerinde kol kola dolaşmaktan çekinmeyen, sorumsuz, kendi geleceğinin dışında ülkesinin bekası için milli bir duruş sergilemeyen ana muhalefetin tutumu gerçekten içler acısıdır. Cumhuriyetin 94. yılını kutladığımız bu günde CHP'ye sesleniyorum. Ey CHP, her fırsatta Atatürk’ün partisi olduğunuzu söyleyen sizler bugüne kadar bu zihniyetle ülkemizin yararına olan hiçbir işin içerisinde yer almadınız. Buradan aziz milletimiz adına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yol yakınken, aziz milletimizin durduğu yere, istikamete dönün. Milletimizin sizden beklediği milli ve yerli duruşu sergileyin. Atatürk'ün partisinin bugün DHKPC, PKK, KCK, FETÖ ile kol kola yürüyüşler yapan bir parti olmaması gerektiğini hatırlatmak istiyorum."

- "Kongreler yenilenmenin eseridir"

AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca ise AK Parti olarak 523 tane kongre yaptıklarını, kalan 449 kongreyi de en kısa sürede bitirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Kongreleri bizler parti olarak bayram havasında yapmak istiyoruz. Bugün de yeni seçilecek dava arkadaşımızın bir nevi düğünü için bir araya geldik. Siyasi partiler kendilerini yenilemek zorundalar. AK Parti bu yeniliği yapan en önemli parti. Kendisini yenileyerek geldiği için bugüne kadar 12 seçim kazandı. Yüzde 34 oy oranı ile başladığı yolculuğa 51.4 ile devam ediyor. Allah bizi mahcup etmedi. Sefer bizden zafer Allah'tandır diyerek devamlı yolumuza devam ettik. O seferin gereklerini yerine getirmezsek bu defa yavaş yavaş erimeye başlarız. Onun için bu kongreler yenilenmenin eseridir." diye konuştu.

Kongreye, AK Parti Aksaray Milletvekilleri Mustafa Serdengeçti, Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve partililer katıldı.







