Salon: Antakya
Hakemler:Uğur Özen, Sinem Tetik, Hüseyin Çelik
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 9, Paris 17, Mitchell 35, Hülya Çoklar 4, Devran Tanaçan, Bahar Öztürk 10, Merve Aydın, Abdelkader 12, Mrcheva 3
Canik Belediyespor: Saadet Aysu Keskin 3, White 14, Yasemin Begüm Dalgalar 4, Saynur Tozlu 3, Putnina 11, Murphy 14, Gizem Yavuz 10, Warley 23
1. Periyot: 14-17
Devre: 33-37
3. Periyot: 53-57
Normal süre: 76-76
HATAY (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında normal süresi 76-76 biten ve uzatmaya giden maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Canik Belediyespor'u 90-82 yendi.