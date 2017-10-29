AK Parti Denizli Milletvekili Tin'in trafik kazasında yaralanması

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DENİZLİ (AA) - AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'in de bulunduğu otomobilin bir başka otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan Tin ile AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, eski milletvekili Mehmet Yüksel ile Şahin Tin'in danışmanı Kadir Demir taburcu edildi.

Dün, Kadir Demir'in kullandığı 20 FN 001 plakalı otomobilin Kumkısık Mahallesi Menderes Bulvarı'nda, Ali Durna idaresindeki 20 ZH 916 plakalı otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan Şahin Tin, Necip Filiz ile eski AK Parti Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel'in hastanedeki tedavileri tamamlandı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanedeki tedavinin ardından taburcu olduklarını belirterek, "Ziyaretimize gelen, telefon ile arayan, dualarını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Tedavim bel korsesiyle devam edecek. Zorunlu istirahat olsa da çok şükür iyiyiz." dedi.

Kadir Demir yönetimindeki 20 FN 001 plakalı otomobil, Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi Menderes Bulvarı'nda, Ali Durna idaresindeki 20 ZH 916 plakalı otomobille çarpışmış, kazada otomobillerdeki 8 kişi yaralanmıştı.