Antalya'da tur midibüsünün şarampole devrilmesi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde, turistleri taşıyan tur midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Çinli turist Bao Yang, hayatını kaybetti.
Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'dan Konya'ya giden ve içinde 18 turist bulunan Bayram Yetkin idaresindeki 34 JV 4445 plakalı tur midibüsünün, Akseki-Manavgat karayolu Geriş Kavşağı'nda şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 18 Çinli turist arasında yer alan Bao Yang'ın (54) duran kalbine canlandırma müdalesinde bulunduklarını söyledi.
Çınar, hayata dönen Çinli turistin, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını ancak akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini belirtti.
Turistin cenazesinin, işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Morguna gönderileceği belirtildi.