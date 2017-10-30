ANTALYA (AA) - Turkish Airlines World Golf Cup 2017 Turnuvası, Antalya'da başladı.
Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Titanic Golf Club sahasındaki dünya finaline, 62 ülkeden 104 sporcu katılıyor.
Türk Hava Yolları ve Titanic Golf Clup sponsorluğunda düzenlenen ve dünyadaki en önemli amatör golf turnuvalarından biri olma özelliğini taşıyan turnuvada, ilk 6'ya giren sporcular, 2-5 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılacak Turkish Airlines Open 2017 kapsamındaki pro-am turnuvasında mücadele etme şansı bulacak.
Turnuvaya katılan oyuncular arasında ünlü İrlandalı şarkıcı Brian McFadden, Portekizli futbolcu Ricardo Pereira ve İtalyan futbolcu Michele Paramatti de bulunuyor.
Turnuva, yarın sona erecek.