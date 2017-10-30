Antalya, Burdur ve Isparta için zirai don uyarısı

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ANTALYA (AA) - Meteoroloji, Antalya, Burdur ve Isparta için zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Kasım Salı günü gece saatlerinden 3 Kasım Cuma gününe kadar, Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın Korkuteli, Elmalı, Akseki, İbradı çevrelerinde hafif kuvvette don olayı beklendiği bildirildi.

Gece ve sabahın ilk saatlerinde görüleceği tahmin edilen don olayına karşı zirai faaliyetler ve seracılıkla uğraşan vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.