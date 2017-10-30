Antalya'daki savcıya silahlı saldırı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu yaralanan cumhuriyet savcısı Kadir Küçüköner, tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre, 10 Ekim'den bu yana Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren Küçüköner, durumunun iyi olması üzerine taburcu oldu.
Kadir Küçüköner, Korkuteli Cumhuriyet Savcısı iken makam odasında 10 Ekim 2017'de, aynı adliyede çalışan zabıt katibesi Şerife A'nın İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Turgut A. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanmış, hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.
Turgut A. ile eşi Şerife A. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.