Cuntacılıkla suçlanan askerler, anons yapılan hoparlörü gömmüş

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla 7'si tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada bazı sanıklar savunma yaptı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar eski üsteğmenler Çağrı Burnak ve Ferdi Karaşahin, eski uzman çavuşlar Ahmet Keklikçi, Erkan Zengin, Muharrem Öztürk, Sefa Erbaş ile Oğuzhan Akın ve tutuksuz yargılanan 8 askeri personel katıldı.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada, sanık avukatları ve yakınları da hazır bulundu.

Tutuklu sanık eski üsteğmen Karaşahin, yaptığı savunmada, WhatsApp grubunda üsteğmen Çağrı Burnak'ın "Acele duyum var, operasyon şeklinde toplanıyoruz" mesajı üzerine kışlaya gittiğini söyledi.

Tüm silahlara dolduruş yaptırdığını ve askerlere kendisinin emri olmadan ateş edilmeyeceği emrini verdiğini anlatan Karaşahin, "Belediye hoparlörlerinden 'gün birlik günüdür, herkes sokaklara' şeklinde aralıksız bir biçimde anons yapılıyordu. Bu anonsların terör olaylarıyla alakalı olduğunu düşündüğüm için hoparlöre bir el ateş ettim. Daha sonra tam dibine gittim ve birkaç el daha ateş ettim. Çağrı üsteğmen arada, 'neredesiniz' dedi, ben de 'apartların orada hoparlöre ateş ediyoruz, susturmaya çalışıyoruz' dedim, O da 'hoparlöre mi ateş ediyorsunuz, neden gaza geliyorsunuz saçmalama buraya çabuk gel' diyerek beni azarladı." diye konuştu.

Ateş edilmesi sonucu düşen hoparlörü alarak kışladaki depoya koyduklarını anlatan Karaşahin, şu ifadeleri kullandı:

"Yanıma uzman çavuş Oğuzhan Akın'ı alarak ateş ettiğimiz yere gittik. Bulduğumuz boş kovanları aldık. O sırada kışlanın giriş çıkışlarını kepçe ile kapatmaya gelenler oldu. İki gün boyunca kışladan dışarı çıkmadık. Kışlaya dönerken kolumda bulunan askerler hoparlörü ne yapacağımızı sorup duruyorlardı. Ben de 'dereye atalım' dedim. Bunun üzerine tam olarak hatırlamadığım biri 'gömelim' dedi. Erkan Zengin, 'ezerek dümdüz et' dedi, ben de onayladım. Aynı gün ismini bilmediğim bir asker yanıma gelerek gömdüğünü söyledi."

Sanık eski üsteğmen Burnak da o gece ilçe merkezinden silah seslerinin gelmesi üzerine bölüğünü güvenli bir bölgeye aldığını öne sürdü.

Gece yarısı 01.30 sıralarında kışladan çıkış yaptığını ve 30 dakika sonra personeliyle geri döndüğünü söyleyen Burnak, "Bana ilk verilen emir 'sıkıyönetimin ilan edildiği, bildirgesinin görüldüğü, herhangi bir sıkıntı olmadığı, bizim görevimizin kışla ve lojman bölgesinde emniyet amaçlı güvenlik tedbiri almamızdı.' Tüm görev boyunca emri veren tabur komutanı yanımdaydı ve emir komuta ondaydı. Kendi güvenliğimizi sağlamamız konusunda verilen emrin kanun çerçevesinde olduğunu bildiğim için yerine getirmek üzere göreve çıktık. Kanunsuz olarak verilen emirleri yerine getirmedim." savunmasını yaptı.

- Tutuklu 3 sanık tahliye edildi

Sanık avukatları, müvekkillerinin örgüt ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını, asker olmaları nedeniyle gelen emirleri uyguladıklarını iddia ederek, bu nedenlerle müvekkillerinin tahliye ve beraatini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Öztürk, Keklikçi ve Akın'ı, delil durumu ve tutuklu kaldıkları süreyi de dikkate alarak tahliye etti.

Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, eksikliklerin taramlanması amacıyla duruşmayı erteledi.