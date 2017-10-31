Başkale Belediyesi 600 çöp konteyneri aldı

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VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın Başkale Belediyesince, ilçeye 600 çöp konteyneri yerleştirildi.

Belediye tarafından yürütülen sosyal alandaki faaliyetler ile altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında, ilçenin temiz bir çevreye kavuşması için öz kaynaklarla 600 çöp konteyneri satın alındı. Konteynerler ilçede ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 132 mahalle bulunduğunu söyledi.

Bu nedenle sorumluluk alanlarının da fazla olduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Belediye olarak vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini her zaman önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Yapılan çalışmalar çerçevesinde temizlik hizmetlerinin aksamaması için 600 çöp konteyneri satın aldık. Bunları belirlenen noktalara yerleştirerek kırsal mahallelerimizin çöp sorununu çözüme kavuşturduk."