Adana'da yapımı devam eden Devlet Bahçeli Köprüsü

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ADANA (AA) - MHP Adana İl Başkanı Sertan Duran, Adana Büyükşehir Belediyesince yapımı sürdürülen Devlet Bahçeli Köprüsü'yle ilgili, "Devlet Bahçeli Köprüsü, Büyükşehir Belediyemizin hükümet eliyle yapılan büyük ölçekli yatırımlara ulaşımı kolaylaştıracak projelerden sadece biridir." dedi.

Duran, inşaat şantiyesinde düzenlediği basın toplantısında, Devlet Bahçeli Köprüsü'nün kentin 40-50 yıllık ulaşımını rahatlatacağını bildirdi.

Çalışmanın Adana Büyükşehir Belediyesinin vizyon projeleri arasında yer aldığını belirten Duran, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 30 Mart 2016 günü temeli atılan ve adını taşıyan köprünün, bin 625 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğinde, üzerinde 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli karayolu ve çift hatlı demiryolu olacak şekilde projelendirildiğini ifade etti.

Duran, 24 ayak üzerine oturacak Devlet Bahçeli Köprüsü inşaatında şu ana kadar 13 ayağın tamamlandığını, her ayağa bin 500 metreküp beton, 300 ton demir kullanıldığını aktardı.

Seyhan Nehri üzerinde yer alan ve Adana'nın yeni inci gerdanlığı olacak Devlet Bahçeli Köprüsü'nün, Çukurova, Seyhan, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayacağını vurgulayan Duran, köprünün ayrıca yakın zamanda faaliyete geçen Adana Şehir Hastanesi ile tamamlanmak üzere olan adliye saraylarının, stadyumun ve üniversite kampüsünün trafik yükünü taşıyacağına dikkati çekti.

Duran ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapımı üstlenilen köprünün kredisinin İçişleri Bakanlığında 8 aydır bekletildiği, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilen 240 milyon liralık borçlanma yetkisinin geciktirilmesinin de Adana halkına eziyet, milli ekonomiye milyonlarca lira zarar verdiği" yönünde açıklama yaptığını hatırlattı.

AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni'nin köprüyle ilgili yaptığı açıklamaları eleştiren Duran, kendisini şantiye sahasını gezmeye davet etti.

Yatırımın önemli olduğunu vurgulayan Duran, şöyle devam etti:

"Devlet Bahçeli Köprüsü, Büyükşehir Belediyemizin hükümet eliyle yapılan büyük ölçekli yatırımlara ulaşımı kolaylaştıracak projelerden sadece biridir. Hüseyin Sözlü’nün Devlet Bahçeli Köprüsü ile birlikte uygulamaya koyduğu İlim Yolu Bulvarı, Ege Bağatur Bulvarı, Mithat Özsan Bulvarı, üniversite bağlantıları başta olmak üzere Yüreğir’e yansıttığı ulaşım yatırımlarının büyüklüğü 700 milyon lirayı bulmaktadır."

Duran, köprünün, her şeye rağmen 11 ay içerisinde tamamlanacağını kaydetti.

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, dün düzenlediği basın toplantısında, Adana Büyükşehir Belediyesince yapımı sürdürülen Devlet Bahçeli Köprüsü'yle ilgili, "Açık ihaleyle 115 milyon liraya yapılacağı kararlaştırılan, teslim edilen ve firmanın yapmak için faaliyete geçtiği bir işi siz daha sonra herhangi bir şekilde götürüp direkt 215 milyon liraya veriyorsanız ben bu iş izah edilmediği, mantığım kabul etmediği sürece destek veremem. Vebal olur." şeklinde açıklama yapmıştı.

