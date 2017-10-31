Bartın'da cinsel taciz iddiası

BARTIN (AA) - Bartın'da çalıştırdığı takımda görev alan lise öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen voleybol antrenörü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Amasra Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü'ne bağlı voleybol takımında oynayan S.D. (16), antrenörü N.B.'nin (31) yaklaşık 1 yıldır kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ilçe emniyet müdürlüğüne şikayette bulundu.
S.D.'nin, ailesiyle yaptığı şikayetin ardından gözaltına alınan N.B, adliyeye sevk edildi.
Evli ve 1 çocuk babası N.B, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.
Öte yandan, taşeron firmada çalıştığı öğrenilen N.B’nin, kurumla ilişiğinin kesildiği bildirildi.