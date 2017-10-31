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BİTLİS (AA) - Karadenizli din görevlileri ve kanaat önderlerinden oluşan 55 kişilik grup, Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi.

Din Görevlileri Birliği Derneği (Din-Bir-Der) Trabzon Şubesi, Trabzon Kur'an Kursları Dernekleri Federasyonu ile Medrese Alimleri Vakfınca (MEDAV) hayata geçirilen "Doğu Karadeniz-Güneydoğu Anadolu Kardeşlik Projesi" kapsamında, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki alim ve kanaat önderleri, Tatvan'da bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ilçeye gelen alimlerle kahvaltıda buluşan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, birlik ve beraberlik mesajı vererek, kentin yüzyıllardır İslam'a sancaktarlık yaptığını söyledi.

Vali Ustaoğlu, 70'in üzerinde sahabenin meftun olduğu bu şehrin, İslam'ın ışığını yayma adına çok kıymetli şahsiyetleri bağrında yetiştirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Başta zamanın güneşi Bediüzzaman Said Nursi hazretleri olmak üzere ülkemizin her yerinde birliğin, kardeşliğin tesisi adına mücadele veren çok kıymetli şahsiyetleri yetiştiren, büyüten şehirdir. Bugün 600'ün üzerinde tescilli sivil mimarisiyle, yüzyıllara meydan okuyan tarihi camileriyle ve hala tarihin tüm geriye dönük derinliklerinde iz bırakan eserleriyle hala ayakta duran bir şehir. Bu şehirde sizleri misafir etmek bizim için önemli."

Müslüman coğrafyasında oynanan oyunlara bakıldığında alimlere önemli görev ve sorumlulukların düştüğünü kaydeden Ustaoğlu, Müslümanların çektiği en büyük sıkıntının cehalet, ırkçılık ve mezhepçilik olduğunu vurguladı.

Ustaoğlu, "Buna bağlı çektiğimiz sıkıntılar ortada. Bununla mücadelede en fazla görev siz kıymetli hocalarımıza düşüyor. Sizler bu toplumu birleştiren, kaynaştıran, potada eriten, bu toplumun ilacını topluma içiren ve topluma tesir eden sizlersiniz." diye konuştu.

Bu ülkenin birliğine ve kardeşliğine vurulabilecek en büyük darbenin iki oyun üzerinden sahnelendiğine dikkat çeken Ustaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Biri etnik yapı üzerinden bölücü terör örgütü tarafından yapıldı. Bir diğeri de hain 15 Temmuz darbe girişimi. İnsanlarımızın masumane dini duygularını sömürerek, diyalog ve kardeşlik adı altında maalesef bu ülkede 15 Temmuz darbe girişimi yaptılar. Ama Allah'a şükürler olsun bu millet bir kez daha ezanların ve selaların eşliğinde, ellerine Türk bayrağı alarak milletin geleceğini gaspetmek isteyen o hainlere karşı nasıl bir duruş sergilediğine şahit olduk. Mayamız belli. Mayamız ümmetimizin birliği, beraberliği, bayrağımız ve kardeşliğimizdir. Onun için diyoruz ki bir, iri ve diri olmamız lazım. Yüzyıllardır İslam'a sancaktarlık yapan hep birlikte Türkiye olmamız lazım diyoruz."