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AK Partili Kikizade'den millete ve TSK'ya başsağlığı



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DİYARBAKIR (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Başkanı Mürsel Kikizade, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye topraklarında yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DAEŞ'in bombalı araçlarla gerçekleştirdiği saldırılarda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Terörün her türlüsünü lanetlediklerini belirten Kikizade, "Şehit ailelerimizin ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında, ülkesini ve milletini korumak için terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verdiğini belirten Kikizade, terör örgütleri PKK, DAEŞ ve FETÖ'ye karşı mücadele eden ülkemizin, dünyada birden fazla örgütle aynı anda mücadele eden tek ülke olduğunu söyledi. Kikizade, "Son dönemde İstanbul Beşiktaş ve Kayseri'de PKK'nın saldırıları, Ankara'da Rusya Büyükelçisi'nin FETÖ mensubu tarafından suikast sonucu öldürülmesi ve DAEŞ'in sınır güvenliğimize yönelik tehditleri, aslında tek bir amaca hizmet etmektedir, Türkiye'yi kaosa sürükleyip, yalnızlaştırmak, itibarsızlaştırmak ve istikrarsızlaştırmak istemektedirler. Ancak, bunun için gayret sarf edenlerin hevesi her defasında kursağında kalmaktadır. Her saldırı sonrası birbirine daha da kenetlenen milletimiz, terör örgütlerine en güzel cevabı vermektedir. Hiçbir terör örgütü ve arkalarındaki hiçbir gücün, milletimizin birlik ve beraberliği karşısında başarıya ulaşma şansı yoktur. Türkiye'ye tehdit oluşturan her türlü unsur, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında olduğu gibi, güçlü Türk milletini ve ülkesine sadık güvenlik güçlerini her zaman karşılarında bulacaktır" diye konuştu.

AK Parti Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Başkanı Mürsel Kikizade, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında olduğu gibi Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, alevisi ve sunisi ve güvenlik kuvvetleriyle milletimizin tek yürek olup şer odakların karşılarında dimdik durduğu gibi bu süreçte de aynı tavrı göstereceğini dile getirdi.

(İHA-AKK-Y)



24.12.2016 13:36:16 TSI

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