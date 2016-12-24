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İskenderun'da Türkiye için dualar edildi, barış mesajları verildi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 23:59
İskenderun'da Türkiye için dualar edildi, barış mesajları verildi
İskenderun'da Türkiye için dualar edildi, barış mesajları verildi

(Fotoğraflı)

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - Hatay İskenderun ilçesi Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen Noel Bayramı ayininde, birlik ve beraberlik mesajları verilirken, İstanbul ve Kayseri'de yapılan bombalı saldırılarında şehit olanlar ve Türkiye için dualar edildi.
İskenderun Ortodoks Kilisesinde Noel ayininde dualar edildi, ilahiler okundu ve birlik ve beraberlik mesajları verildi. Noel bayramı kutlamalarına İskenderun Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Can Teymur ve Hıristiyan vatandaşların yanı sıra, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha katıldı.
İskenderun Ortodoks Cemaati Ruhani Reisi Dimitri Yıldırım, "Şehitlerimizi rahmetle, saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Kederli ailelerine taziyelerimizi sunar Allah'tan sabır dileriz. Bizler daima devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu arz ederiz. Noel bayramının tüm dünya alemine ve özellikle Türkiye'mize, devletimize ve milletimize huzur, barış, bolluk, kardeşlik, mutluluk getirmesini, Allah'tan diler iyi bayramlar mutlu Noeller dilerim" dedi.
(MSM-Y)

24.12.2016 23:59:47 TSI
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