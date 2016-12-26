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AK Partili kadınlardan Halep'e yardım

26 Aralık 2016 Pazartesi, 17:05
AK Partili kadınlardan Halep'e yardım
AK Partili kadınlardan Halep'e yardım

(Fotoğraflı)

İsmail Kabakdere
ÇORUM (İHA) - AK Parti Osmancık Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Halep için toplanan bir kamyon yardım yola çıktı.
Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Cafer Karlı, "Bize verilen bilgiler doğrultusunda iki gün içinde kadın kollarımızın büyük çabası ve gayreti ile halkımızın da duyarlı davranışları neticesinde bir kamyon yardım malzemesini topladı. İnşallah yardımlar bundan sonrada devam edecek. Osmancık'tan duyarlı vatandaşlarımızın gayreti ile toplanan un, şeker, pirinç, makarna, yağ, salça, kuru bakliyat, bebek maması, bebek bezi, battaniye ve giyim gibi farklı çeşitlerde toplanan bir kamyon dolusu yardım yola çıktı. Halep'teki kardeşlerimizin yarasına bir nebze olsun merhem olabilirsek ne mutlu bize. Bizim temennimiz Halep'teki bu zulmün bir an önce son bulmasıdır. Cumhurbaşkanımız da bu konuda geri adım atmayacağını açıkladı. En kısa zamanda Suriye'deki kardeşlerimiz huzura kavuşacaktır, temennimiz o yöndedir" dedi.
(İK-BÖ)

26.12.2016 17:08:29 TSI
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