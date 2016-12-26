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Akşehir'de yazarlar öğrencilerle buluştu



(Fotoğraflı)



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçesinde, "Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikler kapsamında öğrenciler ile yazar buluşmaları sürüyor.

Akşehir İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü; Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Center Yayınevi işbirliği ile 'Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor' Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerle, öğrenciler ile yazar buluşmaları sürüyor. Gazeteci - Yazar Ali Erkan Kavaklı ve Ahmet Akay Azak Akşehir'deki çeşitli okullardaki etkinliklerle öğrencilerle buluştu.

Gazeteci - Yazar Ali Erkan Kavaklı; Akşehir Anadolu Lisesi, Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi, Akşehir Tornacı Erol Cumbul TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi, Akşehir Şehit Öğretmen Gürkan Arıtürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Akşehir Şehit Komiser Zeynep Sağır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere deneyimlerini aktarırken, Yazar Ahmet Akay Azak ise Akşehir Şehit Coşkun Karabulut İmam Hatip Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Nimetullah Nahcivani İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Düzenlenen etkinliklerle öğrencilerle bir araya gelen yazarlar; eğitim hayatında başarılı olabilmeleri ve öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için öğrencilere bol bol kitap okunmaları tavsiyesinde bulunarak, başarılı olmak için planlı ve düzeli çalışmalar yapmaları konusunda uyarılar yaptılar. Söyleşiler sonrasında her iki yazar da öğrencilere kitaplarını imzaladı.

(CF-AH-Y)



26.12.2016 17:17:46 TSI

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