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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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ESOB Başkanı Abdülkadir Konak:

26 Aralık 2016 Pazartesi, 17:14
ESOB Başkanı Abdülkadir Konak:
- "250 kişi girişimcilik belgesi aldı"
- "Yeni yılda da yeni girişimcilik kursları açacağız"

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, Çalışma ve İş Kurumu ile KOSGEB işbirliğiyle 2016 yılın içerisinde düzenledikleri kurslarda 250 kişinin girişimcilik belgesi aldığını belirterek, yeni yılda da yeni girişimcilik kursları açacaklarını belirtti.
2016 yılında ilk kursun 31 Ağustos tarihinde başladığını belirten Başkan Konak, "Birlik bünyesindeki uzmanımız tarafından verilen girişimcilik kursları sadece merkezde değil, ilçe ve beldelerimizde de gerçekleştirildi. Merkezdeki meslek odalarımız Ağaç İşleri, Elektrikçiler, Berberler ve Kahveciler Odaları'nın işbirliği ile açılan kurslarımızın yanında Tatarlı, Bayat, İhsaniye ve Çobanlar gibi ilçe ve beldelerimizde de girişimcilik kursu açılmıştır" dedi.
ESOB Başkanı Abdülkadir Konak, yeni yılda da hem merkezde hem de ilçelerde yeni girişimcilik kursunun açılması için çaba göstereceklerini ifade etti. Başkan Konak, "Bu vesile, hem Çalışma ve İş Kurumu hem de KOSGEB İl Müdürlerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. 4 ay gibi kısa bir sürede 10 girişimcilik kursu açarak 250'den fazla kursiyerimize girişimcilik belgesi verdik. Yeni girişimcilerimizin iş yerleri açarak hem kendilerine, hem Afyonumuza hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaklardır. Her belge takdim töreninde de ifade ettiğim gibi, yeni girişimcilerimize her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.
(HK-GC-

26.12.2016 17:18:23 TSI
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