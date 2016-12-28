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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'nden denetimli serbestlik protokolü

28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:13
Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'nden denetimli serbestlik protokolü
Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'nden denetimli serbestlik protokolü
- Protokol kapsamında 2017 yılında 300 hükümlü belediye tarafından belirlenen işlerde çalışacak

(Fotoğraflı)

İsa Akar
ANTALYA (İHA)- Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalıştırma yükümlülüğüne tabi tutulan hükümlülerin çalıştırılmasını esas alan işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda yaklaşık 300 hükümlü belediye bünyesinde ücretsiz çalışarak cezalarını tamamlayacak.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz arasında, belediye toplantı salonunda imzalanan protokol çerçevesinde, 2017 yılında yaklaşık 300 hükümlü belediyenin, park bahçeler, fen işleri, temizlik işlerinin yanı sıra, cami, okul, spor salonları, ve sağlık ocaklarının temizlik ile bakım onarım işlerinde çalışacak.

"2017'de 300 hükümlü"
Törende konuşan Başkan Türel, belediyeni yeni hizmet binasında ilk protokolü gerçekleştirdiklerini işaret etti.
Antalya'da belediye olarak yapılan her hizmetin, herkesin eseri olduğunun altını çizen Türel, "Bu protokollerde hep, 'kazan', kazan anlayışını güdüyoruz. 2015 yılında 197, 2016 yılında 129 hükümlü arkadaş belediyenin çeşitli işlerinde çalıştı. Bu yıl ise 300 arkadaşımızı çeşitli birimlerimizde çalıştıracağız. Protokolle belediyemizin, personel maliyetlerinin azalmasına ciddi bir katkı sağlayacak. Bu arkadaşlarımızın topluma kazandırılması adına hükümlüler adına bir kazanç. Hükümlülerin ayrıca işlediği suçtan dolayı, topluma karşı olan borcunu ödemelerinin de önü açılıyor. Antalya'da uyumlu çalışma adına örnek bir protokol" dedi.

"Toplumla bütünleşmeleri sağlanıyor"
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Avrupa'da yüzyıllardır yapılan denetimli serbestliğin Türkiye'de son 11 yılda artarak devam ettiğini vurguladı.
Denetimli serbestliğin mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde denetim ve denetleme planı doğrultusunda, şüpheli sanık veya hükümlünün toplumla bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet program ve kaynakların sağlandığı toplum temelli bir uygulama olduğunu açıklayan Solmaz, "Diğer bir ifadeyle denetimli serbestlik hükümlüleri suç işlemesine neden olan davranışların düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza, infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlıların rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunmasıdır. Hükümlülerin topluma olan borçlarını kamu hizmetinde çalışarak ödemelerini esas alan kamuya yararlı bir işte çalıştırma yükümlülüğü ilimizde bireysel ve toplu çalışma şeklinde kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaygın olarak yerine getiriliyor. Bu noktada en fazla işbirliği yaptığımız kurumlardan biri Antalya Büyükşehir Belediyesidir."
Öte yandan denetimli serbestlik protokolü kapsamında 4 bin 700 hükümlünün Antalya'da kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen işlerde çalışacağı belirtildi.
(İA-SÇ-Y)

28.12.2016 13:17:45 TSI
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