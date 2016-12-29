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Devrek'te genç girişimci çiftçilere büyükbaş hayvan hibe edildi



(Fotoğraflı)



ZONGULDAK (İHA) - Devrek'te genç girişimci çiftçilere büyükbaş hayvan hibe edildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Kapsamında uygulaması gerçekleştirilen 30.000,00TL hibe programına esas olarak Devrek'te müracaatta bulunan çiftçiler arasından belirli kriterleri göz önüne alınan ve puanlama sistemi sonrasında projeden faydalanmaya hak kazanan 27 genç girişimciye büyükbaş hayvan hibe edildi. Girişimci başına 6'şar adet Angus, Simental ve limuzin ırkı olmak üzere toplam 162 baş damızlık dişi düve hibe edildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Uruguay'dan ithal olarak temin edilen damızlık dişi düveler deniz yolu ile Samsun limanına getirilerek buradan da kara yolu ile Devrek'e ulaştırıldı. Sazlık Çayı Mevkiinde Projeden faydalanan vatandaşlara dağıtımı gerçekleştirildi.

Hayata geçirilen uygulamadan çok memnun olduklarını belirten vatandaşlar," Bu tür projelerin devamını bekliyoruz" diye konuştular.

(FE-OA-Y)



29.12.2016 14:41:17 TSI

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