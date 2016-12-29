Kargı Fen Lisesi il ikincisi oldu
(Fotoğraflı)
Turan Ozan Acar
ÇORUM (İHA) - Çorum il genelinde düzenlenen, 'Okul Sporları Liseler Arası Masa Tenisi Turnuvasında' Kargı Fen Lisesi Çorum ikincisi oldu.
Çorum Atatürk Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmalara 16 takım katıldı. Müsabakalarda; Kargı Fen Lisesi ilk tur maçında, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Fen Lisesi'ni 3-0, Çeyrek final maçında Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi'ni 3-0, yarı final maçında, Çorum Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni 3-0 yenerek finale yükseldi. Final maçında Özel Pınar Anadolu Lisesi ile karşılaşan Kargı Fen Lisesi, rakibine 3-0 yenilerek Çorum İl ikincisi oldu.
İl genelinde düzenlenen masa tenisi müsabakalarına 4 yıldır katılan Kargı Fen Liesi, 2012-2013 masa tenisi kızlar il birinciliği, 2013-2014 masa tenisi erkekler il birinciliği, 2015-2016 masa tenisi il üçüncülüğü dereceleri bulunuyor.
(TOA-BÖ)
29.12.2016 15:14:55 TSI
NNNN