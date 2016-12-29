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Öğrenciler harçlıklarını Halep için bağışladı

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:46
Öğrenciler harçlıklarını Halep için bağışladı
Öğrenciler harçlıklarını Halep için bağışladı

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde, öğrenciler harçlıklarından artırdıkları paraları Halep'e ulaştırılmak üzere Kızılay'a bağışladı.
Sungurlu Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören 3 öğrenci, Suriye'de yaşanan iç savaşta büyük zorluk çeken Halep için seferber oldu. Başlattıkları yardım kampanyasında bin 280 TL toplayan öğreniler, Halep'e ulaştırmak üzere Kızılay'a teslim etti.
Türk Kızılayı olarak Halep'te zulüm gören insanlara katkı sağlayabilmek için ülke genelinde bir yardım kampanyası düzenlediklerini hatırlatan Sungurlu Kızılay yetkilileri, "Bu kampanya ya Sungurlu Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin de tamamen kendi özgür iradeleriyle, kendi cep harçlıklarından biriktirdikleri paraları bağışlamaları çok anlamlıdır. Halep'te kendi yaştaşları çocukların bu soğuk kış aylarında dondurucu soğuk ve savaşla mücadele etmelerine ve orada yaşayan halkın içinde bulundukları çaresizliğe, karınca kararınca ve tamamen tertemiz yüreklerinden gelen güzel duygularla bu desteği veren bu öğrencileri, öğretmenlerini ve okul idaresini yürekten kutluyorum" dedi.
(SŞ-BÖ)

29.12.2016 15:49:18 TSI
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