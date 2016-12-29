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Cihanbeyli Gençlik Meclisinden çocuklara kışlık kıyafet yardımı



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KONYA (İHA) - Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediyesi Gençlik Meclisi Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Komisyon Başkanlığı'nca başlatılan "Minik Kalpler Üşümesin" adlı proje hayata geçirildi.

Her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Gençlik Meclisi, çocuklara kışlık bot ve mont yardımında bulundu. Elden Ele Yardım sloganıyla çocukları elleriyle giydiren Gençlik Meclis'i Başkanı Yavuzhan Kale, "İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarımız, kış boyunca aralıksız devam edecek. Kışın soğuk etkisinden çocuklarımızı korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına ulaşarak onların kışın zor şartlarını kolay atlatması ve sıcak bir kıyafete sahip olmasını sağlamak amacındayız. Bizler toplumun her alanında ilçemiz ve ülkemize destek vermek için çalışmaktayız. Özellikle de kışın zorlu şartlarında küçükte olsa öğrencilerimize yardımda bulunarak kışı sıcak geçirmelerini sağlamaya çalıştık. Dağıttığımız montların bir nebze de olsun onların sevincine vesile olmasını istiyoruz. Bu kampanyada bizlere destek olan hayırsever vatandaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca destek vermek isteyen duyarlı, hayırsever vatandaşlarımızın bizlerle irtibata geçmesini temenni ediyoruz'' dedi.

(AH-Y)



29.12.2016 16:14:09 TSI

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