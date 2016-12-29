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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Filyos Limanı 15 Temmuz 2019'da tamamlanacak

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:25
Filyos Limanı 15 Temmuz 2019'da tamamlanacak
Filyos Limanı 15 Temmuz 2019'da tamamlanacak
- AK Parti Zonguldak Milletvekili ve MYK üyesi Hüseyin Özbakır:
- "Filyos Limanı yapımında 4 bin; bittikten sonra 12 bin kişiye istihdam sağlayacak"

(Fotoğraflı)

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili ve MYK üyesi Hüseyin Özbakır, "Filyos Limanı 15 Temmuz 2019'da bitecek" dedi.
Özbakır, Filyos Limanı temel atma töreni ile ilgili çıkan haberlere sert tepki gösterdi. Özbakır, "Sadece şunu belirtmek isterim ki, 'Onlar konuşur AK Parti yapar' sözü yerinde ve doğrudur" dedi.
Yapımında 4 bin kişi; bittikten sonra 12 bin kişinin istihdamının sağlayacağını belirten Özbakır, "Filyos projesinin alt yapısı için 700 milyon, tamamı için sanayi bölgesi dahil 4 milyarlık bütçe ayrılmıştır. Çaycuma Ovası'nın denizle buluştuğu deltanın doğu kısmında kurulacak olup, arka bölümünde sanayi bölgesi oluşturulacaktır. Ana mendireği, tali mendireği, liman sahası, demiryolu ve karayolu bağlantısı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Filyos Limanı 15 Temmuz 2019'da bitecek"
"Filyos Limanın alt yapı dolgu ve tali çalışmalarının 2017 yılında, Limanın ise 15 Temmuz 2019 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir" diyen Özbakır, "Hükumetimizin yaptığı hiçbir yatırımda, sayın Başbakanımız halkımızı asla aldatmamıştır. Bunları yazan ve söyleyenler partimiz aleyhinde sürekli aleyhte yayın ilkesini benimsemiş yayın kuruluşlarıdır, onlara söylenecek söz söylenmiştir. Onlar konuşur, AK Parti yapar" diye konuştu.
(RY-BA-MK-Y)

29.12.2016 16:28:30 TSI
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