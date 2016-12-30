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Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği'nde "Kıpçak Türkleri" konferansı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından "Kıpçak Türkleri" konulu konferans düzenlendi.

Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği'nde, Yrd. Doç. Dr. Erşahin Ayhün tarafından "Kıpçak Türkleri" konulu konferans verildi. Konferans sonrası sanatçı Erol İleli tarafından Vatan Türküleri seslendirildi. Konferansa çok sayıda davetli katıldı. Programın açılışında konuşma yapan Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses, "Tarihini unutanlar kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler. Tarihten ders alarak geleceğimizi aydınlatmak, Türk tarihi bilincimizi geliştirmek amacıyla derneğimizde, her ay akademisyenler tarafından konferanslar verilmektedir" dedi.

Erşahin Ayhün konferansta yaptığı konuşmasında, "Osmanlı Devleti için oldukça mühim olan Kırım Hanlığı, Osmanlı Halifesinin yanında seferden sefere koşmuş, Karadeniz'in kuzeyinde, Kafkaslar'da, Sibirya'da ve Doğu Avrupa'da yaşayan milletlerin tarihine tesir etmiştir. Tarihte önemli bir görevi üstlenmiş olan Kırım Hanlığı'nın yıkılışı, Osmanlı Devletin'de büyük bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Program sonunda, Dernek Başkanı Ahmet Doğanses, Yrd. Doç. Dr. Erşahin Ayhün'e günün anısına plaket takdim etti.

(İHA-Y)



30.12.2016 15:47:16 TSI

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