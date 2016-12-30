YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Resmi ve özel yurtlar denetlendi

Resmi ve özel yurtlar denetlendi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde resmi ve özel yurtlarda Adıyaman İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban başkanlığındaki heyet tarafından yangın önlemleri çerçevesinde denetlendi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, iş güvenlik uzmanları ve Adıyaman Belediyesi itfaiye yetkilileri faaliyet gösteren özel ve resmi öğrenci yurtlarını tek tek inceledi.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban ve beraberindeki heyet yurtlarda yangına yol açabilecek tüm yerleri ve yangın tedbirlerini kontrol ederek rapor tuttu.

(CK-BRN-Y)



30.12.2016 16:31:15 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER