31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ege Bölgesi Manisalılar Federasyonu fidan dağıttı

30 Aralık 2016 Cuma, 16:53
Ege Bölgesi Manisalılar Federasyonu fidan dağıttı
Ege Bölgesi Manisalılar Federasyonu fidan dağıttı

(Fotoğraflı)

Ali Gözeten - Atakan Şen
İZMİR (İHA) - İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Ege Bölgesi Manisalılar Federasyonu ortaklaşa düzenledikleri etkinlikte vatandaşlara bine yakın fidanı ücretsiz dağıttı.
İzmir'de Ege Bölgesi Manisalılar Federasyonu'nun İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği etkinlikte vatandaşlara bine yakın fidan dağıtıldı. Bayraklı Sevgi Yolunda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Geçtiğimiz yıl da İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden Ege Bölgesi Manisalılar Federasyonu Başkanı Halit Oran, "Bu sene de her yıl yapılan programa ortak olduk. 'Ağaç kesme fidan dik' kampanyasına ortak olduğumuz için mutluyuz. Bugün halkımıza binlerce fidan dağıtıyoruz" dedi. Suriye'de yaşanan olayların son bulması temennisinde bulunan Oran, 2017'nin tüm Müslümanların kadeşçe yaşadığı bir yıl olması dileklerini iletti.
Fidan dağıtma etkinliğini geleneksel hale getirdiklerini kaydeden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Halkla İlişkiler ve Dış ilişkiler Şube Müdürü Tacettin Coşkun ise "Dün ve bugün Bakanlığımızın tanıtım TIR'ı ile 6 bin fidan dağıttık. Bugün de Ege Bölgesi Manisalılar Federasyonu ile bine yakın fidanı ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızın yeni yıla yeni umutlarla, yeni fidanlarla girmeleri için düzenlediğimiz etkinliğe yoğun ilgi gösteren İzmirlilere de teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Yılbaşı için ağaç kesme vakalarının İzmir'de yaşanmadığını kaydeden Coşkun, "Yeni yetişen gençlere ve çocuklara fidan dikme alışkanlığını edindirmek amacıyla bu kampanyayı düzenledik" ifadelerini kullandı.

(AG-Y)

30.12.2016 16:56:41 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Aliağa'da &quot;Satranç Turnuvası&quot; düzenlendi
YEREL

ALİAĞA'DA "SATRANÇ TURNUVASI" DÜZENLENDİ
Bergama'da kar hayatı felç etti
YEREL

BERGAMA'DA KAR HAYATI FELÇ ETTİ
Bin 27 konutun kura sonucunu heyecanla beklediler
YEREL

BİN 27 KONUTUN KURA SONUCUNU HEYECANLA BEKLEDİLER
Meclis Manavı öğrencilere güven ve dürüstlüğü öğretiyor
YEREL

MECLİS MANAVI ÖĞRENCİLERE GÜVEN VE DÜRÜSTLÜĞÜ ÖĞRETİYOR
İzmir'de yılbaşı gecesine 'ulaşım' ayarı
YEREL

İZMİR'DE YILBAŞI GECESİNE 'ULAŞIM' AYARI
Menemen Ticaret Odası 'Nefes Kredisi' limitini arttırdı
YEREL

MENEMEN TİCARET ODASI 'NEFES KREDİSİ' LİMİTİNİ ARTTIRDI
Başkan Bakıcı: &quot;Aydınlık ve mutlu yarınlara inancımız bitmeyecek&quot;
YEREL

BAŞKAN BAKICI: "AYDINLIK VE MUTLU YARINLARA İNANCIMIZ BİTMEYECEK"
Uzmanlardan yılbaşı gecesi 'yediklerinize dikkat edin' uyarısı
YEREL

UZMANLARDAN YILBAŞI GECESİ 'YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN' UYARISI
Sporcu çocuklar ve ailelerine hayati 10 öneri
YEREL

SPORCU ÇOCUKLAR VE AİLELERİNE HAYATİ 10 ÖNERİ
Başkan Ümit Ülkü asgari ücret artışını yorumladı
YEREL

BAŞKAN ÜMİT ÜLKÜ ASGARİ ÜCRET ARTIŞINI YORUMLADI
Urla'da zabıta yılbaşı denetimine çıktı
YEREL

URLA'DA ZABITA YILBAŞI DENETİMİNE ÇIKTI
10 bin sıcak mesaj montlarla miniklere ulaştı
YEREL

10 BİN SICAK MESAJ MONTLARLA MİNİKLERE ULAŞTI
Balçova'da engelli gençlere özel yeni yıl partisi
YEREL

BALÇOVA'DA ENGELLİ GENÇLERE ÖZEL YENİ YIL PARTİSİ
270 kişiye can suyu oldular
YEREL

270 KİŞİYE CAN SUYU OLDULAR