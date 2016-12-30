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Ege Bölgesi Manisalılar Federasyonu fidan dağıttı



(Fotoğraflı)



Ali Gözeten - Atakan Şen

İZMİR (İHA) - İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Ege Bölgesi Manisalılar Federasyonu ortaklaşa düzenledikleri etkinlikte vatandaşlara bine yakın fidanı ücretsiz dağıttı.

İzmir'de Ege Bölgesi Manisalılar Federasyonu'nun İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği etkinlikte vatandaşlara bine yakın fidan dağıtıldı. Bayraklı Sevgi Yolunda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Geçtiğimiz yıl da İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden Ege Bölgesi Manisalılar Federasyonu Başkanı Halit Oran, "Bu sene de her yıl yapılan programa ortak olduk. 'Ağaç kesme fidan dik' kampanyasına ortak olduğumuz için mutluyuz. Bugün halkımıza binlerce fidan dağıtıyoruz" dedi. Suriye'de yaşanan olayların son bulması temennisinde bulunan Oran, 2017'nin tüm Müslümanların kadeşçe yaşadığı bir yıl olması dileklerini iletti.

Fidan dağıtma etkinliğini geleneksel hale getirdiklerini kaydeden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Halkla İlişkiler ve Dış ilişkiler Şube Müdürü Tacettin Coşkun ise "Dün ve bugün Bakanlığımızın tanıtım TIR'ı ile 6 bin fidan dağıttık. Bugün de Ege Bölgesi Manisalılar Federasyonu ile bine yakın fidanı ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızın yeni yıla yeni umutlarla, yeni fidanlarla girmeleri için düzenlediğimiz etkinliğe yoğun ilgi gösteren İzmirlilere de teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Yılbaşı için ağaç kesme vakalarının İzmir'de yaşanmadığını kaydeden Coşkun, "Yeni yetişen gençlere ve çocuklara fidan dikme alışkanlığını edindirmek amacıyla bu kampanyayı düzenledik" ifadelerini kullandı.



(AG-Y)



30.12.2016 16:56:41 TSI

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