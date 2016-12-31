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BAL Ligi maçında hakeme atılan yumruk skandala neden oldu



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GÜMÜŞHANE (İHA) - Bölgesel Amatör Lig'inde(BAL) Kelkit Belediye Hürriyetspor ile Trabzon Faroz Yalıspor arasında 18 Aralık'ta oynanan maçta olaylar çıktı. Konuk ekip Trabzon Faroz Yalıspor'un 90+5, 1-1'lik eşitliği yakalamasıyla saha karıştı. Karşılaşmanın hakemi Gürkan Tanoğlu aldığı yumruk sonrası yere düştü. Hakeme yapılan saldırı sonrası müsabakanın tatil edilmesi yada kalan dakikalarının oynatılması gerektiğini ifade eden Trabzon Faroz Yalıspor kulübü yetkilileri imüsabakanın hükmen kendi lehlerine sonuçlanmasını bekliyor.



Bal Bölgesel Amatör Ligi'nin 13. haftasında Kelkit Belediye Hürriyetspor ile Trabzon Faroz Yalıspor takımları arasında oynanan maçta ev sahibi ekip Kelkit Belediye Hürriyetspor müsabakanın 18. dakikasında bulduğu golle karşılaşmayı önde götürüyordu. Maçın uzatma bölümünde konuk ekibin 1-1 eşitliği yakalamasının ardından saha karıştı ve karşılaşmanın hakemi Gürkan Tanoğlu, Kelkit Belediyesi Hürriyetspor'un kaleci antrenörü olduğu iddia edilen kişinin attığı yumrukla yerde kaldı. Aldığı darbe sonrası maçı tatil etmesi gereken hakem Gürkan Tanoğlu, skandal bir karara imza attı. Yerden kalkan hakem maçın uzatma dakikalarını oynamadan maçı bitirdi. Uzatma dakikalarının ilk bölümlerinde atılan golü ise 90+5 olarak kayıtları geçidi.



Trabzon Faroz Yalıspor 3 puan istiyor

Hakemi yapılan saldırı sonrası müsabakanın tatil edilmesi yada kalan dakikalarının oynatılması gerektiğini ifade eden Trabzon Faroz Yalıspor kulübü yetkilileri tutanak ile karara itiraz ederken müsabakanın hükmen kendi lehlerine sonuçlanmasını bekliyor. Ortaya çıkan görüntüler sonrası da Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun vereceği karar merakla bekleniyor.

(GÖK-ÖS-UA-YRL)



31.12.2016 10:40:56 TSI

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